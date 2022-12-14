الإدارة الأمريكية تنوي تمديد العمل بقانون دعم فرص النمو في أفريقيا بحلول 2025

قالت دورية بينزنس انتلجنس الأمريكية المتخصصة في شئون الاقتصاد والتجارة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستتجه إلى تعزيز تعاونها التجاري والاستثماري مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتجديد اتفاقات التجارة الحرة والتصدير المعفى من الجمارك معها في الأعوام القادمة .

وأشارت الدورية الأمريكية إلى أن القانون الأمريكي الخاص "بدعم فرص النمو في إفريقيا " the African Growth and Opportunity Act (Agoa) سينتهي العمل به في العام 2025 وأن إدارة الرئيس الأمريكي ستمدد العمل بهذا القانون بما يتيح للصادرات الإفريقية النفاذ إلى الأسواق الأمريكية "بلا جمارك" وبما يحقق فائدة كبيرة للاقتصاديات الإفريقية للنمو.

و قالت الدورية الأمريكية إن برنامج التجارة الحرة الامريكى مع افريقيا الذى ولد قبل 20 عاما كان هو النموذج الذى احتذته بلدان القارة الافريقية لصياغة برنامج التجارة الحرة الافريقية وهو برنامج ينفذ على مستوى القارة و يهدف الى خلف منطقة تجارة حرة افريقية قارية.

واستطردت الدورية الامريكية أن دولا مثل غينيا وإثيوبيا ورواندا ومالي وجميعهم تم تعليق مشاركتهم في آلية التسهيل التجاري الأمريكية هم الآن أعضاء نشطون في برنامج التجارة الحرة الإفريقية (منطقة التجارة الحرة الإفريقية) و بإمكانهم من خلاله النفاذ ببضائعهم إلى الأسواق الأمريكية، وهو ما أكده وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن برامج التجارة الحرة الأمريكية الإفريقية تجسد من الناحية العملية حقيقة تؤمن بها واشنطن وهي أن إفريقيا "ستصنع مستقبل العالم".