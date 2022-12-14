نشرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" مقطع فيديو لأطفال فلسطينيين خلال تشجيعهم لمنتخب المغرب في كأس العالم.

وخلال الفيديو ظهر الأطفال الصغار وهم يحملون الكرة ويجوبون الشوارع في قطاع غزة بالتهليل والتشجيع للاعبهم المفضل ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي، ويهتفون "سير يا مغرب".



وأرفقت الأنروا مقطع الفيديو، الذي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليق قائلة: "سير يا مغرب. لاجئو فلسطين في غزة مستعدون لمباراة اليوم وقد بدأوا بالتهليل والتشجيع لاعبهم المفضل ياسين بونو".

ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الفرنسي، عند التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لوسيل، في الدور نصف النهائي من مونديال 2022.