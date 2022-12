نشرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" مقطع فيديو لأطفال فلسطينيين خلال تشجيعهم لمنتخب المغرب في كأس العالم.

وخلال الفيديو ظهر الأطفال الصغار وهم يحملون الكرة ويجوبون الشوارع في قطاع غزة بالتهليل والتشجيع للاعبهم المفضل ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي، ويهتفون "سير يا مغرب".

Ya'llah Morocco! ⚽#PalestineRefugee children in #Gaza are ready for today's match & already cheering on their favourite @EnMaroc player - Yassine Bounou 🇲🇦⚽#TeamMorocco #WorldCup @Bonoyass pic.twitter.com/ooHA3Hy3DA