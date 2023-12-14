إصابة 8 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة خلال معارك في غزة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 8 من جنوده أصيبوا بجروح خطيرة، الخميس، خلال معارك في مناطق متفرقة من غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن 4 جنود من "الكتيبة 603" في "سلاح الهندسة"، وجندي من "الكتيبة 12" في "لواء جولاني"، أصيبوا بجروح خطيرة خلال معارك جنوب غزة.

وأصيب جنديان آخران من "وحدة ماجلان" للقوات الخاصة، بجروح خطيرة في جنوب غزة أيضاً، وفق قناة الشرق السعودية.

وفي شمال غزة، أصيب ضابط من "الكتيبة 82" التابعة للواء المدرع السابع بجروح خطيرة، بحسب البيان الإسرائيلي.

ووفقاً لبيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لقي 116 جندياً إسرائيلياً حتفهم منذ بداية الغزو البري، وأصيب 648 آخرون، من بينهم 146 في حالة خطيرة.