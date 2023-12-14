 السولية: لدينا فرصة كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام اتحاد جدة - بوابة الشروق
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السولية: لدينا فرصة كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام اتحاد جدة

جدة - خالد الإتربي
نشر في: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 5:32 م | آخر تحديث: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 5:32 م

أكد عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، أن كل اللاعبين في حالة تركيز شديدة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي اتحاد جدة السعودي التي تقام غدًا الجمعة على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

وأضاف: «نركز في الوصول إلى المباراة النهائية، وطموحنا كبير لتحقيق إنجاز جديد بعدما سبق وفزنا بالميدالية البرونزية أكثر من مرة».

وواصل: «فريق اتحاد جدة كبير ولديه جماهير غفيرة، وأتمنى أن تكون المباراة قوية وتليق بمستوى الفريقين».

وأتم: «لا يوجد ثأر مطلقًا في كرة القدم، وكل النتائج أصبحت من الماضي، ولدينا فرصة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية، لا نفكر في النتائج السابقة مطلقًا، وكل مباراة أو بطولة يكون لها ظروفها».


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