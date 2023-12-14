وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بـ3 محافظات

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة المصرية حققت خلال الفترة الماضية، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، طفرة كبيرة في مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والصرف الزراعي، وتم اعتماد سياسة إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة، وفقاً لأحدث النظم العالمية، وفى الأغراض المخصصة لذلك، بدلاً من التخلص منها، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الإسكان، اليوم /الخميس/؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفى إطار سعى الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة للريف المصري، والحفاظ على مقدرات الدولة المائية، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الجزار، أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الهام، والالتزام بالجداول الزمنية، وتنفيذ الأعمال بأعلى جودة وكفاءة، حيث يُعد مصرف كيتشنر أكبر مصرف صحي في مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كم، ويبدأ من محافظة الغربية، مروراً بمحافظة الدقهلية، وينتهى بمحافظة كفر الشيخ حيث المصب النهائي على البحر المتوسط.