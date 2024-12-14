إصابة 4 أشخاص في حريق شقة بمنطقة الهرم

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أصيبت ربة منزل وأبنائها الاثنين وفتاة، بحروق متفرقة بالجسد إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الشيشني في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.



وبينت التحريات أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي بأحد الوصلات الداخلية للشقة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، الذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص، نقلوا إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.