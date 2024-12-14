 بيراميدز بالقوة الضاربة أمام الترجي بدوري أبطال أفريقيا - بوابة الشروق
السبت 14 ديسمبر 2024 8:29 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بيراميدز بالقوة الضاربة أمام الترجي بدوري أبطال أفريقيا

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 14 ديسمبر 2024 - 8:15 م | آخر تحديث: السبت 14 ديسمبر 2024 - 8:15 م

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الترجي التونسي في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على ستاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - مهند لاشين - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد توفيق - دودو الجباس - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك