تنظم مكتبة المستقبل، إحدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة، ندوة بعنوان " الاحتراق النفسي"، تحاضر فيها الدكتورة أميمة عبدالله، دكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي بجامعة عين شمس، وذلك فى الساعة السادسة من مساء غد الأحد بمقر مكتبة المستقبل.

تتناول الندوة التعريف بالاحتراق النفسي سواء كان الاحتراق المهني أو الاحتراق الوظيفي، ‏فهو مرض يتسم بمجموعة من العلامات والأعراض والمتغيرات في السلوكيات المهنية، وفي بعض الحالات، يتم رصد متغيرات في التكوين الجسدي والوظيفي والكيمياء الحيوية.

كما تتناول محاور الندوة ماهو الاحتراق النفسى، أعراضه، أسبابه، مراحله، كيفية التعامل معه، نصائح يجب اتباعها للوقاية من الاحتراق النفسي.