 الاحتراق النفسي.. تعرف على المرض وعلاجه فى ندوة مكتبة المستقبل غدا الأحد - بوابة الشروق
السبت 14 ديسمبر 2024 3:19 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الاحتراق النفسي.. تعرف على المرض وعلاجه فى ندوة مكتبة المستقبل غدا الأحد

محمود عماد
نشر في: السبت 14 ديسمبر 2024 - 2:55 م | آخر تحديث: السبت 14 ديسمبر 2024 - 2:55 م

تنظم مكتبة المستقبل، إحدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة، ندوة بعنوان " الاحتراق النفسي"، تحاضر فيها الدكتورة أميمة عبدالله، دكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي بجامعة عين شمس، وذلك فى الساعة السادسة من مساء غد الأحد بمقر مكتبة المستقبل.

تتناول الندوة التعريف بالاحتراق النفسي سواء كان الاحتراق المهني أو الاحتراق الوظيفي، ‏فهو مرض يتسم بمجموعة من العلامات والأعراض والمتغيرات في السلوكيات المهنية، وفي بعض الحالات، يتم رصد متغيرات في التكوين الجسدي والوظيفي والكيمياء الحيوية.

كما تتناول محاور الندوة ماهو الاحتراق النفسى، أعراضه، أسبابه، مراحله، كيفية التعامل معه، نصائح يجب اتباعها للوقاية من الاحتراق النفسي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك