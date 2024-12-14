السفارة التركية تستأنف عملها في دمشق

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، استئناف سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق عملها، اعتبارا من اليوم السبت.

وقال وزير الخارجية التركي، إنه كلّف برهان كور أغلو بأن يكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة التركية في دمشق، وأنه توجه مع فريقه الجمعة إلى العاصمة السورية، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وفي تعليقه على الأيام التي شهدت سقوط حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، قال فيدان: "أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العملية من دون إراقة دماء وبأدنى الخسائر البشرية، من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبين مهمين (روسيا وإيران)".

وقال فيدان، في مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية، إن الأمر الأكثر أهمية قضى بالتحدث إلى الروس والإيرانيين، والتأكد من أنهم لن يتدخلوا عسكريا في المعادلة.. تحدثنا مع الروس والإيرانيين وقد تفهموا.

وأضاف: "بهدف الإقلال قدر الإمكان من الخسائر في الأرواح، جهدنا لتحقيق الهدف من دون سفك دماء، عبر مواصلة مفاوضات محددة الهدف مع لاعبَين اثنين مهمين قادرين على استخدام القوة".