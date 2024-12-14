تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار، من ضبط 12 شركة سياحة "بدون ترخيص" بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وهمية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" استيلاء 12 شركة "بدون ترخيص"، على مبالغ مالية من مواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة بعدد من المحافظات لفترات مؤقتة.

أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات على (جوازات سفر، تذاكر طيران، لافتات، كشوف خاصة ببيانات العملاء لرحلات دينية ومواعيد الرحلات، عقود عمل بالخارج، كروت دعاية، ماكينة عد نقود، صور من تذاكر الطيران، صور ضوئية من جوازات السفر، مجموعة من الإعلانات لرحلات دينية خارجية وداخلية، مجموعة إيصالات استلام النقدية).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج، عمرة – برامج سياحية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.