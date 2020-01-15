مسؤول ياباني يتوجه إلى تايوان بعد اعتراض بكين على رسالة تهنئة للرئيسة التايوانية

من المقرر أن يتوجه غدا الخميس، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية اليابانية التايوانية كيجي فورويا إلى تايوان لتهنئة الرئيسة تساي إنج وين على إعادة انتخابها، وذلك قبل أسابيع من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لطوكيو.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هذه الزيارة، التي سوف تستمر يومين، تأتي عقب احتجاج الصين على تقديم وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجى تهنئة رسمية لتساي.

وقال فورويا اليوم الأربعاء في مكتبه بطوكيو إن فوز تساي يعكس الدعم الشعبي القوي لموقفها في ظل مخاوف من تعرض المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج للقمع.

وأضاف أنه في ظل عدم وجود علاقات رسمية مع تايوان، تقوم جمعية الصداقة بدور مهم.