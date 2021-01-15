 الأرصاد تنشر توقعاتها لطقس اليوم: استمرار الرياح المثيرة للرمال.. والعظمى بالقاهرة 19 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد تنشر توقعاتها لطقس اليوم: استمرار الرياح المثيرة للرمال.. والعظمى بالقاهرة 19


نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 7:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 7:03 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، ومن خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم.

وأوضحت أنه من المتوقع أيضًا أن يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى


القاهرة 11 19
بورسعيد 13 19
الإسكندرية 12 20
شرم الشيخ 16 24
أسوان 11 23
كاترين 05 18
الإسماعيلية 13 20

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