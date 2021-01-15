عبد الباسط المقرحي: المحكمة ترفض تبرئة اسمه من تفجير لوكربي

رفض قضاة اسكتلنديون استئنافًا ثالثًا لصالح عبد الباسط المقرحي المدان في تفجير لوكربي.



صدر حكم مكتوب برفض الاستئناف من قبل كبير قضاة اسكتلنداالذي قال: إنهم رفضوا الحجة القائلة بأن المحكمة الابتدائية قد توصلت إلى حكم لم يستعن بأدلة كان يمكن أن تؤدي إلى البراءة، وأضاف أن حكم الإدانة بني على الأدلة التي قدمت في المحاكمة، وهيئة المحلفين التي أرشدت بشكل يسمح لها بإعطاء حكم مناسب.



قالت عائلة عبد الباسط المقرحي ، الذي توفي عام 2012 ، إن المقرحي كان ضحية إجهاض العدالة، لكن محكمة الاستئناف الجنائية أيدت الحكم الأصلي، الذي أصدرته محكمة اسكتلندية خاصة في هولندا عام 2001.



وأدين المقرحي بتفجير طائرة بان أمريكان رقم 103 في ديسمبر كانون الأول 1988.كما أدين بتهمة أداء دور مركزي في التفجير وخسر الاستئناف الأول ضد إدانته في العام التالي.تخلى عن استئناف ثانٍ قبيل إطلاق سراحه من السجن في عام 2009 بوقت قصير، بعد إصابته بالسرطان.عاد بعد ذلك إلى ليبيا حيث توفي عام 2012 واصلت عائلته جهودها لضمان استئناف إضافي ضد إدانته، وأحالت لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية قضيته إلى المحاكم في العام الماضي.