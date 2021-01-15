 صور.. أمن الجيزة: مجهولون حطموا تميمة كأس العالم لكرة اليد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صور.. أمن الجيزة: مجهولون حطموا تميمة كأس العالم لكرة اليد

مصطفي حمدي
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 9:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 9:59 ص

تكثف أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، تحرياتها للكشف عن المتهمين بتحطيم تميمة كأس العالم لكرة اليد أثناء إيداعة داخل أحد الهناجر بمدينة 6 اكتوبر.

وقال مصدر أن المختصون قاموا بوضع مجسم لتميمة البطولة كنوع من الترويج لبطولة كاس العالم لكرة اليد، التي تنال اهتمام كل الدول في ظل مشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، وتحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة بتفريغ للكاميرات المراقبة وتكثيف التحريات للوقوف علي ملابساتها.

ياتي ذلك فى إطار الحملة الترويجية لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى.


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