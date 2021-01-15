وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل جراء زلزال في إندونيسيا

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قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجُرح 24 آخرون جراء زلزال بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم سولاويسي الغربية الإندونيسي اليوم الجمعة، حسبما أفادت هيئة إدارة الكوارث في البلاد.

وتسبب الزلزال في تضرر عشرات المنازل والمباني، بما في ذلك مكاتب حاكم الإقليم.

وذكرت الهيئة أن الزلزال تسبب في نزوح أكثر من ألفي شخص.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها هيئة إدارة الكوارث طفلة صغيرة تحاصرها أنقاض منزل وهي تتألم وتبكي طلبا للمساعدة.

وسٌمع رجل في مقطع الفيديو يقول: "هناك أربعة أشخاص هنا لكننا لا نستطيع فعل أي شيء لأنه ليس لدينا معدات ثقيلة".

وفي مقطع آخر أشارت امرأة إلى أنقاض منزلها وقالت: "ابني هناك".

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزيائية أن الزلزال وقع الساعة 0128 من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (1828 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على بعد ستة كيلومترات من منطقة ماجين وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث بأن الزلزال تسبب في انهيارات أرضية في ثلاثة مواقع على الأقل بين ماجيني وماموجو.