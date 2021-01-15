اجتماع عراقي وأممي لبحث إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة

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عقدت الرئاسات الثلاث في العراق، اليوم الخميس، اجتماعا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمبعوثة الأممية لبحث الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة المبكرة في العراق.

وحضر الاجتماع كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

واستضاف الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، لمناقشة ملف الانتخابات المبكرة المقبلة، وذلك بحسب بيان حكومي.

وعرضت مفوضية الانتخابات، خلال الاجتماع، جدول العمليات الفنية والتوقيتات الزمنية الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة، كما قدمت عرضًا لالتزاماتها بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وتكثيف جهودها لاستكمال التسجيل البايومتري للناخبين كافة، والتنسيق لضمان رقابة أممية فاعلة.

وأكدت المفوضية، أنها ستمنح الوقت الكافي للمرشحين والتحالفات السياسية والقوى السياسية الجديدة والشباب لاستكمال إجراءات التسجيل القانوني وتقديم قوائم المرشحين.

وأوصى الاجتماع بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنجاز مهامها واستكمال المتطلبات الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات المبكرة، وعلى وجه الخصوص ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون المحكمة الاتحادية، وكذلك تطبيق الدستور المتعلقة بحل مجلس النواب لنفسه تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة.