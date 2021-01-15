الرئيس الكازاخي يكلف عسكر مامين بتولي رئاسة الحكومة

كلف الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، عسكر مامين برئاسة الحكومة مجددًا.



جاء ذلك في بيان رسمي أصدره المكتب الإعلامي الخاص برئاسة الجمهورية، وأوردته وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية أنه تم "تعيين عسكر مامين أوزاكبايولي رئيسًا لوزراء جمهورية كازاخستان".



وتعهد مامين في خطابه اليوم أمام أعضاء مجلس النواب بأن الحكومة ستعمل بكفاءة بالتعاون مع البرلمان، في سبيل إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لجذب الاستثمار، وإدخال تقنيات جديدة وأماكن عمل جديدة في البلاد.



وقد وافق أعضاء برلمان الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا، في وقت سابق من اليوم، على تعيين مامين رئيسًا للوزراء بأغلبية الأصوات.