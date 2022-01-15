حسين الشحات يكشف عن رأيه في تعاقد الأهلي مع بن شرقي ورفعت

كشف حسين الشحات، جناح الأهلي عن رأيه في تعاقد ناديه مع الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد رفعت، لاعبا الزمالك وفيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت تقارير إعلامية كثيرة، ربطت بين هبوط مستوى لاعبي الأهلي في مركز الجناح والتعاقد مع المغربي بن شرقي، لاعب الزمالك في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم، وأحمد رفعت بعد الاداء المميز الذي يقدمه على مستوى الدوري والمنتخب أيضًا.

وقال الشحات، في تصريحات تلفزيونية، عبر "إم بي سي مصر": "كنت أتمنى أن يستمر أجاي لأنني أحبه على المستوى الشخصي لأنه كان يفيد الفريق كثير، ولكن هذه رؤية الجهاز الفني والنادي".

وحول تعاقد الأهلي مع بن شرقي ورفعت، أجاب: "لن يزعجني، ولماذا أغضب، هما لو انضما سيفيدان الأهلي، لاعبان يمتلكان قدرات كبيرة ويقدمان أداء قوي".

وتطرق للحديث عن صفقات الأهلي الجديد، قائلا: "بيرسي تاو أفضل الصفقات لأنه فرق معنا بشكل كبير، ورفض التعليق على أداء باقي اللاعبين مؤكدًا لم يحصلو على الفرصة بعد".

وحول تعرضه للنقد، أوضح: "انا لا أرد على أي شخص، النادي والمدير الفني فقط هما من يحددا مستواي، لا أرى ولا أسمع كلام أحد، لأن ما يفرق معي الأهلي والجمهو واللاعبين، أنا أرقامي ترد بالبطولات".

واردف: "لم ألعب أساسيا لأن اللاعبين الذين كانوا يلعبون يؤدون بشكل جيد، هي وجهة نظر المدير الفني، وليس لها علاقة بأن لاعب أفضل مني".

رأيك في استبعاد أفشة وطارق حامد؟ أجاب: "هي وجهة نظر مدير فني، لكن رأيي، كان لابد أن يتواجدا في المنتخب، لأنهما يسيران بشكل جيد ومن أفضل اللاعبين في مصر".

وعن عدم انضمامه للمنتخب، اختتم تصريحاته قائلا: "لست حزينًا من عدم انضمامي للمنتخب لأنني لم أكن ألعب مع الأهلي، وانا بالفعل كنت سأنضم بعد مباراة السوبر ولكن تعرضت للإصابة، ولم أقل لموسيماني إنني أريد أن أشارك لكي أنضم للمنتخب".