ألمانيا تسجل مستوى قياسيا جديدا للمعدل الأسبوعي بإصابات كورونا الجديدة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة في البلاد سجل مستوى قياسيا جديدا اليوم.



وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة خلال سبعة أيام بلغ صباح اليوم، 497.1 مقابل 470.6 أمس الجمعة، و335.9 قبل أسبوع، و353 قبل شهر.



وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 78 ألفا و22 حالة إصابة جديدة، مقابل 55 ألفا و889 إصابة جديدة يوم السبت الماضي.



وسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 235 حالة وفاة بسبب العدوى، مقابل 268 حالة يوم السبت الماضي.



وذكر المعهد أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و913 ألفا و473 حالة. ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بشكل ملحوظ لأن العديد من حالات الإصابة لا يتم ملاحظتها.



ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 6 ملايين و942 ألفا و400 شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 115 ألفا و572 حالة.