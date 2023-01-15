رئيسا الإمارات وأذربيجان يبحثان تنمية التعاون في جوانب الاقتصاد والاستثمار

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم الأحد، رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، الذي يجري زيارة عمل إلى الإمارات، تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، رحب «بن زايد» خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ بالرئيس إلهام علييف، وبحث معه علاقات الصداقة، وإمكانيات تنمية التعاون بين دولة الإمارات وأذربيجان، خاصة في جوانب الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات التي تتسق مع خطط التنويع الاقتصادي، وتفتح مزيداً من الفرص للتعاون والعمل المشترك البناء.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق الجانبان إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري، ويمثل فرصة لجميع الدول لتطرح برامجها وطموحاتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

إلى جانب أهمية «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، الذي يعقد تحت شعار معاً لتعزيز العمل المناخي وصولا إلى مؤتمر كوب 28، والذي يهدف إلى دعم جهود الاستدامة والعمل المناخي وتسريعهما.