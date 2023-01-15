• سعر المتر يتراوح بين 4865 جنيها في غرب قنا و7970 جنيها في العلمين الجديدة

• الوحدات كاملة التشطيب والمشروع محاط بسياج شجري وبعض العمارات مزود بمصاعد

أماكن الوحدات:

أسعار الوحدات:

شروط عامة:

كما تشير كراسة الشروط إلى اشتراطات عقارية تشمل:

طرق السداد:

مواعيد الحجز:

إلغاء التخصيص:

وديعة الصيانة:

المصعد:

وأتاحت وزارة الإسكان تسجيل البيانات عبر الرابط التالي: https://hdb-reservation.com/hdb/project/81/details وسداد مبلغ جدية الحجز البالغ 70 ألف جنيه، وذلك اعتبارا من اليوم 15 يناير حتى 16 فبراير المقبل.وتقدم الشروق في هذا التقرير دليلا لحجز وحدة سكنية بالطرح الجديد من حيث أسعار الوحدات، وأماكنها، وطرق الحجز، وشروطه، وآليات السداد.الوحدات المطروحة بالمشروع كاملة التشطيب في مدن: (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - الشروق - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - غرب قنا - ناصر «غرب أسيوط» - العلمين الجديدة).- يبلغ سعر المتر المربع في مدينة أكتوبر الجديدة 7070 جنيها، وفي القاهرة الجديدة 7685 جنيها، وفي العبور الجديدة 6915 جنيها، وحدائق أكتوبر 7185 جنيها، والمنيا الجديدة 5155 جنيها، والشروق 7415 جنيها، والمنصورة الجديدة 6880 جنيها، ودمياط الجديدة 6825 جنيها، وغرب قنا 4865 جنيها، وناصر (غرب أسيوط) 5160 جنيها، والعلمين الجديدة 7970 جنيها.- وتضاف نسبة 5% من إجمالي ثمن الوحدة نسبة تميز للأدوار المتكررة (من الثاني إلى الرابع).* أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.* ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد.* لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.* ألا يكون قد سبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.* الوحدات بنشاط سكني ولا يجوز تغيير النشاط.* التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة.* لا يجوز إدخال أي تعديلات على الوحدة دون موافقة جهاز المدينة.1- سداد مبلغ جدية الحجز بقيمة 70 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصروفات تسجيل بقيمة 750 جنيها عند الحجز.2- استكمال سداد 20% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 5.0% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة في الفترة من 26 مارس حتى 4 مايو.3- سداد 5% من ثمن الوحدة وديعة صيانة عند التعاقد.4- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.5- يسدد باقي ثمن الوحدة بطريقين:أ- أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% (طبقا لتعليمات وزارة المالية) و0.5% مصاريف تحصيل، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن تقدم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.ب - برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقا للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها، لحين الحصول على التمويل العقاري.في حالة التأخير عن سداد أي دفعة/ قسط عن ميعاد الاستحقاق تحتسب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2% + 5.0% مصاريف تحصيل من قيمة القسط من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.• 15 يناير – 16 فبراير: تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com) وسداد مبلغ جدية الحجز لدى بنك التعمير والإسكان.• 19 فبراير - 2 مارس: مراجعة داخلية بالبنك• 9 مارس (الساعة العاشرة صباحا) – 12 مارس (الساعة 11:59 مساءً): الحجز واختيار الوحدات بأسبقية الحجز.أوردت كراسة الشروط عدة حالات لإلغاء تخصيص الوحدة منها عدم سداد قسطين متتالين، والتنازل عن الوحدة دون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة.عند إلغاء التخصيص قبل الاستلام تخصم نسبة 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء.وعند الإلغاء بعد الاستلام تخصم نسبة 1.5% (مصاريف إدارية ومجلس أمناء) بالإضافة إلى مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% سنويا من تاريخ الاستلام.تشير كراسة الشروط إلى سداد نسبة 5% من ثمن الوحدة وديعة صيانة، على أن يتولى اتحاد الشاغلين أو شركة متخصصة أعمال الصيانة والأمن، ومع نهاية كل عام تجرى تسوية مالية ويلتزم المخصص له الوحدة بسداد فرق تكاليف الصيانة الزائدة عن عائد الوديعة بجهاز المدينة المختص.والعمارات في مدن: الشروق والعلمين الجديدة وناصر (بعض العمارات) مزودة بمصعد، وأيضًا عمارات المنصورة ودمياط الجديدتين مزودة بمصعد خارجي، بينما لا تشمل عمارات القاهرة الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، والمنيا الجديدة وغرب قنا.ولمزيد من التفاصيل عن خطوات الحجز ومواقع الوحدات بالخرائط يمكن الاطلاع على كراسة الشروط بالضغط على الرابط التالي