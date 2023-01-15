هولندا وبلجيكا تعززان التعاون لمكافحة تهريب المخدرات

أعربت كل من هولندا وبلجيكا غن رغبتهما في التعاون عن كثب لمكافحة تهريب المخدرات حيث تعتبر العصابات الإجرامية موانئ روتردام وأنتويرب منطقة عمليات واحدة.

وتم الإعلان عن هذه الخطوة في بيان صادر عن وزارة المالية الهولندية في لاهاي.

وتريد سلطات الجمارك في كلا البلدين تبادل المزيد من المعلومات والتعاون بشكل أوثق في المراقبة والتحليلات.

ويعتبر كل من ميناء أنتويرب وميناء روتردام من أكبر الموانئ لدخول الكوكايين إلى أوروبا.

ويرغب كلا البلدين في التعاون عن كثب في تحليل الحاويات ورصد عمليات التسليم المشبوهة.

كما تم الاتفاق بالفعل مع السلطات في أمريكا الجنوبية على إرسال صور المسح الضوئي للحاويات. ويجري ، على سبيل المثل، إخفاء معظم الكوكايين المتجه إلى أوروبا في حاويات تحتوي على فواكه من أمريكا الجنوبية.

وقال البيان إن فريق الغوص التابع للجمارك الهولندية سيستمر في الانتشار في الموانئ البلجيكية.

وتمكن محققو الجمارك في البلدين من ضبط ما مجموعه 160 طنا من الكوكايين العام الماضي.

ووفقا للسلطات فقد تم في ميناء أنتويرب ضبط حوالي 110 أطنان، مقارنة بنحو 90 طنا في العام السابق. وفي روتردام، أكبر ميناء في أوروبا، تم ضبط حوالي 47 طنا من الكوكايين، وهو أقل بكثير من حوالي 70 طنا تم ضبطها في عام 2021.

وتم في ميناء فليسينجين الأصغر، الواقع جنوب روتردام، ضبط حوالي 4 أطنان، أي ضعف ما تم ضبطه في العام السابق.