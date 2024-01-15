الصحة العالمية: تفشي كبير للأمراض المعدية بقطاع غزة

قالت مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة رنا الحجة إن هناك تفشيًا كبيرًا للأمراض المعدية بقطاع غزة؛ نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وأضافت الدكتورة رنا الحجة - خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية افتراضيًا حول مستجدات حالة الطوارئ الصحية بإقليم شرق المتوسط - أن هناك 2 مليون فلسطيني تم تهجيرهم ويعانون من ظروف صحية صعبة جدًا، الأمر الذي يؤدي لتفشي الأمراض المعدية.

وأوضحت أن المعلومات الموجودة لدينا محدودة؛ لأن اللوازم المخبرية معدومة، لافتة إلى أن هناك حاليًا 150 ألف حالة تنفسية حادة في غزة نتيجة اكتظاظ اللاجئين وسوء التغذية.

وأشارت إلى تأمين شحنتين من اللقاحات الأساسية للأطفال بالقطاع، ذاكرة أن المنظمة تتابع مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تأمين الخدمات الصحية بالمخيمات بشكل يومي.

من جهته.. قال مدير برنامج الطوارئ الإقليمي والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور ريتشارد برينان إن هناك عددًا من المرضى الذين تم نقلهم إلى مصر مثل مرضى السرطان، ولفت إلى الاحتياجات الصحية الهائلة في غزة، مضيفا أن هناك الكثير من التعقيدات من جانب السلطات الأمنية في إسرائيل.