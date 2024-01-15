أمين اتحاد الشغل بتونس يبحث مع متحدث باسم حماس توجيه مبادرات إنسانية للفلسطينيين

استقبل الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس، اليوم الإثنين، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في مسعى لتوجيه مبادرات إنسانية من أجل تخفيف حدة الحصار على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفاد موقع "الشعب نيوز" التابع للمنظمة النقابية، بأن الأمين العام نور الدين الطبوبي، وأعضاء في المكتب التنفيذي، أجروا محادثات مع سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس.

ونقل الموقع عن الطبوبي "استعداد المنظمة مع شركائها القيام بمبادرات إنسانية داعمة للشعب الفلسطيني للتقليص من المعاناة، ومن الهجمة التي يواجهها من العدو الصهيوني".

ومن جهته، أشاد أبو زهري "بموقف تونس وشعبها والمنظمات والأحزاب والاتحاد العام التونسي للشغل الداعم للقضية الفلسطينية".

وشارك أبو زهري وأعضاء آخرون من الحركة وفصال فلسطينية ومنظمات وأحزاب قومية وعربية في مؤتمر لدعم المقاومة ، نُظم بتونس أول امس السبت.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت قبل أيام عن ترتيبات لإرسال باخرة محملة بمساعدات طبية وغذائية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر والسلطات المصرية.

واستقبلت تونس حوالي 100 فلسطيني من بينهم العشرات من الجرحى الذين أصيبوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، للعلاج في مستشفياتها، كما أرسلت مساعدات عبر مطار العريش المصري.