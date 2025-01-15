وزير الخارجية: مصر والسودان متفقان على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة

نقل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، شكر وتقدير الرئيس السوداني عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني؛ لمصر على الرعاية التي تُقدمها للأشقاء السودانيين المقيمين على أراضيها، ولنجاح تنظيم امتحانات أكثر من 28 ألف طالب سوداني في مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته «صدى البلد» مساء الأربعاء، على هامش زيارته إلى مدينة بورتسودان، أن لقائه مع البرهان شهد تطابقا في الرؤى والمواقف بين البلدين حول أهمية الحفاظ على الحقوق المائية القائمة، والعمل على التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، مع استمرار التنسيق الكامل في المحافل الإقليمية والدولية فيما يتعلق بقضية المياه، ودعم مبادرة حوض النيل.

وذكر أن اللقاء تناول الأوضاع في السودان والتوترات في الإقليم والقرن الإفريقي، بالإضافة إلى مناقشة إعادة إعمار السودان، معربا عن أمله في تكثيف الجهود المصرية والدولية لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات إلى جميع أنحاء السودان.

وأعلن عن استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي ضخم لإعادة إعمار السودان، بمشاركة دول العالم والشركات المصرية والسودانية، موجها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري والتمنيات للسودان بالاستقرار والتقدم والعودة لدورها الإقليمي البارز.

وأكد أن مصر لن تدخر جهدًا في العمل على استئناف أنشطة السودان داخل الاتحاد الإفريقي، وتصحيح القرار الخاص بعضويته؛ ليعود السودان إلى دوره كدولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي.