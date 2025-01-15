دليل جديد على صفقة السيتي؟ مرموش يحيي جميع لاعبي فرانكفورت

حرص عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت على تحية جميع لاعبي فريقه بعد الفوز أمام فرايبورج، في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الدوري الألماني الممتاز.

وتغلب آينتراخت فرانكفورت على ضيفه فرايبورج بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت مساء الثلاثاء، على ملعب دويتش بنك، لحساب منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الألماني الممتاز.

وبعد المباراة التي سجل فيها عمر مرموش هدفًا جديدًا، قام بتحية جميع لاعبي فريقه في الملعب، مما اعتبره البعض دليلًا جديدًا على اقترابه من مغادرة النادي، والانتقال لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت قناة بي إن سبورتس إلى أن الجناح الأيمن المصري، عمر مرموش، حرص على تحية معظم أو جميع لاعبي آينتراخت فرانكفورت بعد المباراة، واستعرضت لقطات لذلك.

وتؤكد العديد من التقارير الصحفية الخارجية وجود مفاوضات رسمية من جانب مانشستر سيتي للتعاقد مع عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مُشيرةً إلى وجود تقارب بين إدارة الناديين.

يُذكر أن عمر مرموش يحتل صدارة قائمة هدافي الدوري الألماني الممتاز برصيد 15 هدفًا، بالتساوي مع هاري كين، نجم بايرن ميونيخ، كما يحتل صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف برصيد 9 تمريرات.