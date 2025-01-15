إغلاق متزامن لـ3 متاحف شهيرة في مدينة لوبيك الألمانية هذا العام

من المقرر أن تظل 3 متاحف شهيرة في مدينة لوبيك الواقعة في أقصى شمال ألمانيا مغلقة في وقت متزامن لعدة أشهر خلال عام 2025؛ بسبب أعمال تجديد.

وإلى جانب متحف "منزل بودنبروك" المغلق منذ عام 2019، سيُجرى إغلاق متحف "منزل جونتر جراس" أيضا خلال الفترة من فبراير حتى يونيون المقبل.

وأُغلق متحف "بنهاوس دريجرهاوس" منذ بداية العام، ومن المقرر أن يظل مغلقا حتى نهاية يوليو المقبل.

وقال المدير العام لمتاحف لوبيك تيلمان فون شتوكهاوزن، إنه من المتوقع نتيجة لذلك أن يتراجع عدد زوار متاحف المدينة إجمالا في عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

ووفقا للبيانات، زار حوالي 215 ألف شخص متاحف المدينة في عام 2024، ما يشير إلى الوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة لأول مرة.

ومن المقرر توسيع متحف "منزل بودنبروك"؛ ليشمل المنزل المجاور الذي استحوذت عليه الحكومة الاتحادية عام 2011، ما يوفر مساحة عرض أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إعادة تصميم المعرض الدائم القديم لعائلة "مان" بالكامل.

وجرى تأجيل إعادة افتتاح المعرض، الذي تحدد في الأصل ليكون في عام 2027.

وفي متحف "جونتر جراس"، حيث يوجد مكتب الكاتب والفنان الجرافيكي والنحات جونتر جراس منذ سنوات، من المقرر تجديد نظام الإضاءة والحماية من الحرائق.

ومن المقرر تجديد متحف "بينهاوس دريجرهاوس"، الذي يحوي مجموعة من اللوحات والمنحوتات الكلاسيكية الحديثة من القرن التاسع عشر.

وبينما لا يزال من غير الواضح متى سيعاد فتح "منزل بودنبروك"، تحتفل مدينة لوبيك بالذكرى 150 لميلاد الكاتب توماس مان في عام 2025، حيث من المخطط إقامة معرض بعنوان "عصري.. توماس مان والديمقراطية" في مسقط رأس الكاتب.

من المتوقع أن يلقي حفيد توماس مان فريدو مان، كلمة في حفل موسيقي تكريما لجده في مسرح لوبيك.