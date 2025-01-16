إخماد حريق التهم سيارة ميكروباص في الإسكندرية دون خسائر بشرية

أخمدت سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء الأربعاء، حريقًا نشب بشكل مفاجئ في سيارة أجرة "ميكروباص" أثناء تواجدها على الطريق العام أمام إحدى محطات الوقود بمنطقة البيطاش. لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالإسكندرية بلاغًا باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث. تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى السيارات والمباني المجاورة.

وبحسب المعاينة الأولية، رجحت التحريات أن يكون سبب الحريق ماسًا كهربائيًا في دائرة السيارة التي تعمل بالغاز الطبيعي والسولار. وقد تمكن سائق السيارة وركابها من النجاة قبل اشتعال النيران بشكل كامل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق في أسباب الحادث بدقة.