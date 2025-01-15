البرتغال تفوز على أمريكا في مونديال اليد

افتتح منتخب البرتغال مشواره في بطولة العالم لكرة اليد، على أفضل وجه، بعدما حقق فوزا كبيرا على الولايات المتحدة.

وفاز المنتخب البرتغالي 30 / 21 على نظيره الأمريكي، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة.

وفرض منتخب البرتغال هيمنته على مجريات اللقاء، حيث أنهى الشوط الأول لمصلحته بنتيجة 15 / 10، قبل أن يواصل سيطرته على المباراة، التي أنهاها بفارق 9 أهداف، ليحقق فوزه الأول في المجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى اليوم بذات الجولة بين منتخبي النرويج والبرازيل.

ويقام مونديال اليد في كل من كرواتيا والدنمارك والنرويج بمشاركة 32 منتخبا مقسمة إلى 8 مجموعات حيث يتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي سيقام بمشاركة 24 منتخبا مقسمة إلى 4 مجموعات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية.

أما المنتخبات التي تحتل المركز الأخير في كل مجموعة من الدور الأول، سوف تنتقل للمنافسة على كأس الرئيس وتحديد المراكز من 25 إلى 32.