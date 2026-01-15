محافظ القليوبية يتفقد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الخميس ١٥ يناير، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، بالإضافة إلى متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، في جولة ميدانية شملت معهد بنها النموذجي ومدرسة الشهيد مدحت طلعت التجريببة ومدرسة ناصر الاعدادية ببنها؛ للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير سبل الراحة للطلاب.

جاء ذلك بحضور سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، ومصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وقيادات التعليم بالمحافظة.

وأشاد المحافظ، بلجان المعاهد الأزهرية وانتظامها، مشيرا إلى أن الامتحانات تُجرى برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبتنسيق كامل مع قطاع المعاهد الأزهرية؛ لضمان خروج الامتحانات بالصورة اللائقة، وأدى تلاميذ الابتدائي امتحان "القرآن الكريم"، بينما أدى طلاب الإعدادية امتحاني "الفقه واللغة العربية".

وأوضح المهندس أيمن عطية، أنه يؤدى ١٧ ألفا و٤٣٠ طالبا وطالبة امتحاناتهم أمام ١٣٥ لجنة عامة على مستوى المحافظة، وأن عدد تلاميذ الشهادة الابتدائية الأزهرية بلغ ١٠ آلاف و٦٠٠ تلميذ وتلميذة موزعين على ٩٥ لجنة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي امتحاناتهم في ٢١ يناير الجاري، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية ٦٨٣٠ طالباً وطالبة أمام ٤٠ لجنة، وتستمر امتحاناتهم حتى ٢٢ يناير، مؤكدا أن لجان الرصد والتصحيح ستبدأ أعمالها فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات لضمان سرعة وإرساء الدقة في إعلان النتائج.

وتابع المحافظ، جاهزية لجان الشهادة الإعدادية العامة، والتي تشهد كثافة طلابية كبيرة تصل إلى ١٢٠ ألفا و٤٤٠ طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات أمام ٤٤٠ لجنة عامة تغطي كل مراكز ومدن المحافظة، حيث تم حشد طاقة إدارية وبشرية ضخمة لتأمين وتنظيم اللجان تضم ١٣ ألفا و٤٥٤ ملاحظا، و١٤٣٧ مراقباً، بالإضافة إلى عدد مماثل من الإداريين ورؤساء اللجان، لضمان أعلى مستويات الشفافية والانضباط.

وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة استمرار التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية، للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وفي ختام جولته، وجه بتكثيف أعمال النظافة في محيط اللجان وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للطلاب، معربا عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لجميع أبناء المحافظة في هذه المرحلة التعليمية الهامة.