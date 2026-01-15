الجيش السوري يمدد خروج المدنيين في ريف حلب الشرقي ليوم غد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

مددت هيئة العمليات العسكرية في الجيش السوري عبور المدنيين من منطقتي دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي حتى غد الجمعة.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري في بيان: "ننوه لأهلنا القاطنين بمنطقة شرق حلب والمحددة مسبقا عبر شاشة ومنصات الإخبارية، بأنه سيتم فتح ممر إنساني باتجاه مدينة حلب، وسيكون الممر الإنساني سيكون عبر قرية حميمة".

ودعت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري "المدنيين على الابتعاد عن كل مواقع تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وميليشيات حزب العمال الكردستاني الإرهابية بالمنطقة المحددة مسبقا".

وذكرت أن "الجيش العربي السوري سيقوم باتخاذ عدد من الإجراءات للقضاء على أي تهديد يمس أمن المنطقة والمواطنين ".

وأوضح مصدر في محافظة حلب لـ (د ب أ) إن تمديد إدارة العمليات العسكرية عبور المدنيين يوما آخر جاء نتيجة تواصل الأهالي الذين خرجوا وأبلغوا المسؤولين في وزارة الدفاع والمحافظة بأن أعدادا كبيرة من الأهالي ما زالوا في المنطقة وسط تلغيم الطرق وتدمير الجسور على القناة.

وعبر عشرات آلاف من المدنيين بواسطة الجسور المهدمة على قناة الري باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري في ريف دير حافر الشمالي.

وكانت هيئة العمليات في وزارة الدفاع السورية أعلنت أمس معبرا لخروج المدنيين من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.