الرئيس الفلسطيني يزور روسيا الأسبوع المقبل

أعلنت وكالة «تاس» الروسية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقوم بزيارة رسمية إلى موسكو يومي 21 و22 يناير، ومن المتوقع أن يجتمع خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد مصدر للوكالة، اليوم الخميس، أن «عباس سيصل إلى موسكو يوم 21 يناير، في زيارة تمتد ليومين».

ومن المتوقع أن تركز المباحثات على الجوانب الرئيسية للعلاقات الفلسطينية-الروسية، بينما لم يُعلن بعد البرنامج الرسمي للزيارة.

والشهر الماضي، وصفت فارسين أغابيكيان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين العلاقات مع جمهورية روسيا الاتحادية بأنها «تاريخية ومتينة».

وأشادت في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، بالدور الروسي المحوري كلاعب دولي يقف باستمرار إلى جانب الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، وخاصة مجلس الأمن.

وأوضحت الوزيرة أن موسكو لعبت دورا مهما وحيويا في ملف المصالحة الوطنية، من خلال استضافتها لجولات الحوار الفلسطيني، مؤكدة أن الوساطة الروسية تتميز بقدرتها على التواصل مع كل الأطراف والقيادة الفلسطينية والفصائل على حد سواء.

وذكرت أن هذه الحوارات تستند إلى مبادئ وطنية راسخة تهدف إلى الوصول لمبدأ «دولة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد»، معربة عن أملها في استمرار هذا الحوار برعاية روسية لضمان وحدة الصف الفلسطيني.