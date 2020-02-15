ارتفاع عدد منصات النفط في أمريكا

أظهرت بيانات شركة بيكر هيوز الأمريكية للخدمات النفطية الصادرة، الجمعة، استقرار ارتفاع عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي بمقدار منصتين، ليصل إلى 678 منصة وهو أعلى مستوى له منذ 20 ديسمبر الماضي بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

في الوقت نفسه تراجع عدد منصات الغاز بمقدار منصة واحدة إلى 110 منصات ليصل إجمالي عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع الحالي إلى 788 منصة إلى جانب منصتين متعددة المهام.

كان عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة قد استقر في الأسبوع الماضي عند مستوى 790 منصة على خلفية ارتفاع عدد المنصات بمقدار منصة واحدة إلى 676 منصة و تراجع عدد منصات الغاز الطبيعي بمقدار منصة إلى 111 منصة خلال أسبوع مع وجود 3 منصات متعددة المهام.

يذكر أن عدد منصات النفط والغاز العاملة يمثل مؤشرا مهما على مستويات الإنتاج المستقبلية واتجاهات الإنفاق الرأسمالي لشركات النفط في مجال التنقيب والإنتاج.