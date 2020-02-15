 القبض على 5 أشخاص في هندوراس بعد إطلاق سراح زعيم عصابة إم أس 13 في هجوم دموي - بوابة الشروق
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القبض على 5 أشخاص في هندوراس بعد إطلاق سراح زعيم عصابة إم أس 13 في هجوم دموي

مكسيكو سيتي - (د ب أ)
نشر فى : السبت 15 فبراير 2020 - 5:48 ص | آخر تحديث : السبت 15 فبراير 2020 - 5:48 ص

أعلنت قوات الأمن في هندوراس، الجمعة، أنها ألقت القبض على خمسة أشخاص على صلة بهجوم مسلح على محكمة في شمال غربي البلاد قبل يوم واحد، وأدى إلى هروب زعيم عصابة إم أس 13 القوية.

وكان ألكساندر ميندوزا ، الذي يشار إليه في كثير من الأحيان باسمه المستعار "إلبوركي"، يحضر جلسة محاكمة في مدينة إلبروجرسو أمس الخميس، عندما اقتحم نحو 20 من أفراد العصابات متنكرين في زي الشرطة، المبنى لإطلاق سراحه.

وقُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر في الحادث.

وقالت قوات الأمن في هندوراس إنها شنت عملية لإعادة اعتقال ميندوزا، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة ارتكاب جرائم مثل غسل الأموال وتوزيع المخدرات والرشوة.

وقالوا إنه تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص ومصادرة 56 قطعة سلاح.


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