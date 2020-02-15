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التقى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بممثلي المغتربين الإثيوبيين المقيمين في دول الشرق الأوسط، على هامش زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة، التي استغرقت 3 أيام.

وحضر -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية- أكثر من 250 مشاركا الاجتماع الذي ركز على القضايا الوطنية الحالية والقضايا الاجتماعية الأخرى.

وقال أبي أحمد، في كلمته: "لقد أتيحت لي الفرصة للقاء والمناقشة مع الإثيوبيين في الولايات المتحدة وأوروبا، وفعلت الشيء نفسه مع الإثيوبيين الذين يعيشون في جنوب إفريقيا قبل بضعة أسابيع، أنا سعيد بمقابلة الإثيوبيين المقيمين في دول الشرق الأوسط".

وخاطب الجالية الإثيوبية قائلا: "لقد وقعت حكومتكم اتفاقيات ثنائية مع حكومات دول الشرق الأوسط بحيث تعملون بكرامة، تدرك حكومتكم أن إثيوبيا تحظى بالاحترام؛ لذلك، سنسعى جاهدين لبذل قصارى جهدنا لحماية حقوقكم وكرامتكم، أحترم خالص صبركم ومؤسستكم الجميلة لاستقبالي بهذا الترحيب الحار".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وصل الخميس الماضي، إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

واستقبل رئيسَ الوزراء والوفد المرافق له سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مطار أبوظبي.

وبحث رئيس الوزراء والشيخ عبدالله علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وإثيوبيا وسبل تعزيزها في جميع المجالات خلال الاجتماع الذي تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء السيدة الأولى زيناش تاياشو، ووزيرة السلام ومفرحات كامل، ووزيرة الثقافة والسياحة الدكتورة هيروت كاساو، ووزيرة الإيرادات أدانيتش أبيبي.