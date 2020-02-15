المعارضة السورية تتهم وحدات حماية الشعب الكردي بدعم الجيش السوري في ريف حلب

اتهم قائد عسكري في المعارضة السورية اليوم السبت، وحدات حماية الشعب الكردي بالسماح للقوات السورية بالمرور من مناطق سيطرتها في ريف حلب الغربي لقتال فصائل المعارضة والقوات الخاصة التركية.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر المعارض في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) " قدمت وحدات حماية الشعب الكردي التي تسيطر على منطقة غرب مدينة حلب دعماً لوجستياً للجيش السوري والقوات الإيرانية وسمحت لهم بعبور مناطق سيطرتهم ومهاجمة بلدة الشيخ عقيل وتمكنت من السيطرة على تلة الراقم"

وأوضح القائد العسكري أن فصائل المعارضة شنت هجوماً واسعاً وتمكنت من استعادة السيطرة على تلة الراقم الواقعة بريف حلب الغربي وقتل أكثر من 20 عنصراً بعد استهداف تجمع للأليات الحكومية بصواريخ تاو.

وأضاف القائد العسكري: " قصفت الطائرات الحربية الروسية مدينتي عندان وحريتان شمال مدينة حلب وبلدة عنجارة غرب حلب ودمرت عدة منازل للمدنيين الذين نزحوا من بيوتهم".

ونفى القائد العسكري سيطرة القوات الحكومية اليوم على أحياء البحوث العملية والراشدين، مشيراً إلى أن هناك معارك لا تزال تخوضها قوات المعارضة في تلك المنطقة.

من جانبه، أكد قائد عسكري في الجيش السوري الحر بأن " القوات الخاصة التركية (الكوماندوز) انتشرت ولأول مرة في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي وأنشئت نقطتين عسكريتين على مدخل المدينة الشرقي وأخرى في منطقة ترمانين بريف حلب الغربي ، وانتشرت قوات الكوماندوز التركي في الفوج 111 شرق مدينة دارة عزة لمواجهة أي تقدم محتمل للقوات الحكومية السورية".

وكانت مصادر مقربة من القوات السورية قالت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) "سيطر الجيش السوري على بلدة معرة النعسان شمال مطار تفتناز بريف إدلب والذي يعد أكبر قاعدة للقوات التركية في ريف إدلب الشمالي الشرقي ".