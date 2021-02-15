 بلجيكا تسجل 1516 إصابة جديدة و28 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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بلجيكا تسجل 1516 إصابة جديدة و28 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 9:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 9:52 ص

سجلت بلجيكا 1516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث سجلت 1882,3 بين 5 و11 فبراير الجاري ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 19٪ عن فترة الأيام السبعة السابقة.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو"- حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الأحد- أنه يوجد 1598 حالة حاليا بالمستشفيات ودخلت 92 حالة إصابة جديدة إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما نقل 307 مرضى إلى العناية المركزة.

ولفت المعهد، إلى تسجيل وفاة 28 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


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