وزير الدفاع الروسي يطلع نظيره السوري على تدريبات عسكرية بالبحر المتوسط

أطلع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الثلاثاء الرئيس السوري بشار الاسد في دمشق على المناورات التي تجريها القوات الروسية انطلاقا من ميناء طرطوس المطل على البحر المتوسط غربي سوريا.

وقال بيان للرئاسة السورية إن الحديث تناول التعاون القائم بين الجيشين الروسي والسوري، وخاصةً في موضوع مكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان أن الوزير شويجو جدد التأكيد على أن بلاده ستستمر في التعاون مع سورية في مكافحة الإرهاب حتى استعادة سيادتها على كامل أراضيها، على الرغم من محاولات الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية إعادة تنشيطها بعد الخسائر التي لحقت بهذه التنظيمات، وستواصل مساعدة الشعب السوري على تجاوز آثار العقوبات والحصار الجائر المفروض عليه.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت اليوم إن مقاتلات "ميج -31 كيه" المزودة بصواريخ "كينجال" المضادة لحاملات الطائرات، وقاذفات "تو-22 إم" وصلت إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا.

وأشار إلى نشر هذه القاذفات في حميميم على خلفية تواجد مجموعات جوية تابعة للناتو في منطقة البحر المتوسط، وستشارك في التدريبات البحرية الروسية في الجزء الشرقي من المتوسط.

وتدعم القوات الروسية منذ انتشارها في قاعدة حميميم عام 2015 القوات السورية في قتالها الجماعات المسلحة.