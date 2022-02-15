الصدر يدعو البرلمان العراقي إلى الإسراع بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء، البرلمان العراقي إلى الإسراع بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان بأسلوب حازم.



جاء ذلك في تغريدة للصدر في حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وطالب بضرورة "تفعيل الدور الرقابي للبرلمان بأسلوب حازم وبمنع التدخلات الحزبية أو القضائية المسيسة".



وشدد الصدر على أنه يتعين على البرلمان العراقي تفعيل التحقيقات واستدعاء كل من يشك بفساده وتقصيره، بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الطائفي أو درجته الوظيفيه.



وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في نهاية العام الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العراقية وأظهرت تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعدا وحل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ37 مقعدا، وتحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثالثا بـ33 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعدا، فيما حصلت تحالفات كل من الفتح وعزم وتحالف كردستان على 17 مقعدا.



وعقب إعلان نتائج الأنتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر، دعا الصدر إلى المضي قدما في تشكيل حكومة أغلبية وطنية.



غير أنه منذ ذلك الوقت لم يتم تشكيل حكومة عراقية.