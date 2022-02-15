تدريبات قوية لمحمد الشناوي استعدادا للهلال السوداني

أدي محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

واشتملت تدريبات الشناوي على جانب بدني وتدريبات الكرة، لتجهيزه مع بقية الحراس استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وخاض الشناوي برنامجًا تأهيليًّا بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت بالكاميرون، وغاب كابتن الأهلي عن منافسات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة.

وبدأ الأهلي اليوم تحضيراته لمواجهة الهلال السوداني، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الأهلي مرانه على ملعب التتش، الذي اشتمل على فقرة تدريبات إحماء تحت قيادة كابيللو مخطط الأحمال، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة الكرة.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران استعدادًا للسفر غدا إلى السودان.