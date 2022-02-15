 اليونان تسجل 20 ألفا و360 إصابة جديدة بكورونا و82 حالة وفاة - بوابة الشروق
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اليونان تسجل 20 ألفا و360 إصابة جديدة بكورونا و82 حالة وفاة

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 10:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 10:24 ص

سجلت اليونان 20 ألفا و360 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 82 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و194 ألفا و453 إصابة، والوفيات إلى 24 ألفا و836 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 19 مليونا و645 ألفا و225 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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