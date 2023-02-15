ثقافة الجيزة تنظم مجموعة من ورش العمل لاكتشاف وتنمية المواهب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل، أولى فعاليات مجموعة من ورش العمل لاكتشاف وتنمية المواهب، وإطلاق القدرات الإبداعية للأطفال من ذوي الهمم، تحت شعار "نحن معكم"، ضمن مبادرة "دوي أنت الأقوى"، بالتعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني.

وبدأت الفعاليات، بمدرسة العمرانية الابتدائية المشتركة فصل التربية الفكرية بالمدرسة مع طلاب الدمج، وتضمنت مجموعة ورش فنية لاكتشاف الموهوبين في الرسم والتلوين، وتعليم رسم البورتريه، وتنفيذ مجسمات ابتكارية بإشراف سهام علي ونهى خليل، وورشة فنية لعمل كارت معايدة باستخدام طي الورق مع د.دينا مغيث.

وأقيمت محاضرة، تذوق فني بعنوان: "ماهية الألوان والإحساس باللون في الطبيعة"، قدمتها د. فدوى معتمد.

واختتمت بورشة لاكتشاف المواهب في فن التمثيل والمسرح، بإشراف ياسمين سعيد، تخللها ورش تدريبية من خلال أداء بعض المشاهد التمثيلية مع تقديم مجلات قطر الندى هدية تحفيزية للأطفال، بمشاركة ولاء محمود.

جاء ذلك بحضور أحمد زكريا مدير عام إدارة العمرانية التعليمية، ود. ماجدة مصطفى رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، ود. زينب حمدي منسق المبادرة بمديرية التربية والتعليم.

وعلى التوازي، أقيمت مجموعة من الورش العملية بمدرسة الشيخ زايد للتعليم الأساسي، تضمنت ورشة لاكتشاف مواهب في الموسيقى نفذتها بسنت محمود.

بجانب ورشة فنون تشكيلية لتعليم الرسم وتنسيق الألوان بمشاركة بسمة محمد، مع ورشة لتعليم الطباعة بالبصمة قدمتها إسراء أسامة.

واختتمت بمحاضرة عن "ماهية الألوان"، ومعرفة الألوان الأساسية والثانوية، وأنواع الألوان وارتباطها بحياتنا، أدارتها د. أماني رفعت، بحضور د. رامي بهجت رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بإدارة الشيخ زايد التعليمية.

وفي مدرسة أمل العياط للصم وضعاف السمع، قدم الفنان عبد الفتاح أحمد ورشة لاكتشاف مواهب الرسم وتعليم رسم مناظر طبيعية، مع ورشة للتدريب على كيفية التعبير بالكتابة لتنمية الحصيلة اللغوية لدى الصم وضعاف السمع، من خلال التواصل مع الطلاب؛ للتعرف على مدى قدرتهم على التعبير عن مظاهر الحياة وموضوعاتها العامة بالكتابة بجانب لغة الإشارة، بمشاركة د. ربيع شكري وكرم ربيع، وبحضور أحمد ماهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بإدارة العياط.

واختتمت الفعاليات، بمدرسة التحرير "تربية فكرية" ببولاق الدكرور، والتي تضمنت محاضرة عن "التنمر المدرسي"، تناولت خلالها د. سناء موسى مفهوم التنمر المدرسي، ومدى تأثيره على الطفل.

وأقيمت ورشة لإعادة التدوير لعمل فوانيس رمضان من كراتين البيض، ثم ورشة لتعليم الأطفال السلم الموسيقي مع الفنان عبد الله سمير.

واُختُتِمت بورشة لاكتشاف المواهب في الأداء التمثيلي والمسرحي، مع دينا سيد توفيق، بحضور هالة عبدالحميد رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بإدارة بولاق الدكرور.