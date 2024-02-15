تعليم الشرقية يوجه بعدم الاستعانة بالطلاب في رفع وإزالة تجمعات الأمطار

أصدر المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، تعليمات وتوجيهات لمديري عموم الإدارت التعليمية؛ بشأن مواجهة مخاطر سقوط أمطار.

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، في بيان اليوم الخميس، على مديري إدارات مدارس المراحل التعليمية المختلفة بفصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول الدراسية بالمدرسة حال سقوط الأمطار وعدم إعادته إلا بعد التأكد من جفاف الجدران و الأرضيات، مؤكدا على ضرورة التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير المكسورة أو التالفة منها.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بضرورة مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسؤول الصيانة بالمدرسة، والتأكد من نظافة أسطح المدراس وعدم وجود أي مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك الأمطار، قبل أن يؤكد على عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول في حال سقوط أمطار.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، على تقديم نصائح للطلاب والتلاميذ من خلال فقرات البرنامج الإذاعي وصحف الحائط بعدم الاقتراب من اعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار أو بعد سقوط الأمطار حرصا على حياتهم، والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الاحياء والمدن في رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار وعدم الاستعانة بالطلاب في رفع وإزالة تجمعات الأمطار، والتواصل مع غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية في حالة الطورارئ.