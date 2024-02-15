تواجه مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية للسيارات مشكلات حاليا بشأن علوق آلاف السيارات من إصداراتها الفاخرة أودي وبورش، على متن السفن في موانئ الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مشاكل جمركية تتعلق بوجود مكون بها قادم من الصين.



وقال متحدث باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية: "نعمل على حل مشكلة التأخير المتعلقة بالجمارك في تسليم موديلات معينة من سيارات مجموعة فولكس فاجن من موانئ الولايات المتحدة إلى التجار هناك"، موضحا أنه سيتم استبدال المكون المتعلق بهذه المشكلة في السيارات.



وأضاف المتحدث: "تسليم السيارات مستمر، لكن للأسف قد يحدث تأخير، مرجعًا السبب لوجود مكون إلكتروني صغير داخل وحدة تحكم أكبر، وسيتم استبداله في تلك السيارات بمجرد توافر الأجزاء المطلوبة".



يذكر أن صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية كانت أوردت أنباء عن هذه المسألة في وقت سابق، وأوضحت أن الأمر يتعلق بـ 13 ألف سيارة جديدة من شركتي أودي وبورشه التابعتين لمجموعة فولكس فاجن، بالإضافة إلى العلامة التجارية البريطانية الفاخرة بنتلي، المملوكة أيضا لفولكس فاجن.