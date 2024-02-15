وزير إسرائيلي: نريد التوصل إلى صفقة تجثو فيها حماس على ركبتيها

صرح وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، اليوم الخميس، برغبته في التوصل إلى صفقة تبادل أسرى «تجثو فيها حركة حماس على ركبتيها»، بحسب تعبيره.



ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن عميحاي إلياهو، قوله: «نريد أن نرى حركة حماس الفلسطينية، وهي تجثو على ركبتيها وتطلب الصفح عما فعلته في السابع من أكتوبر الماضي».



ولم يكتف الوزير الإسرائيلي المتطرف بقول ذلك، بل أعلن عن رغبته في رؤية أهالي غزة وهم يتوسلون لإعادة المحتجزين الإسرائيليين داخل القطاع إلى منازلهم، وأن يكون هناك وقفًا لإطلاق النار، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».



فيما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، بأن «إسرائيل ستواصل عملياتها وستتخذ إجراءات واسعة النطاق في رفح جنوب قطاع غزة بعد إجلاء المدنيين».



وأوضح نتنياهو، في بيان عبر منصة «إكس»: «سنقاتل من أجل تحقيق النصر الكامل، وهذا يشمل إجراءات قوية في رفح، بعد أن نسمح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق الحرب».



وأضاف: «تم إطلاق سراح 112 رهينة حتى الآن، وهو ما أصبح ممكنا بفضل مزيج من الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة»، بحسب مزاعمه.



وقال في بيان منفصل: «مفتاح الإفراج عن بقية المختطفين هو الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة للغاية، وأُصر على أن تتخلى حماس عن مطالبها الوهمية وعندما تتخلى عن هذه المطالب، سنكون قادرين على المضي قدما».