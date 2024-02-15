وزيرة خارجية ألمانيا تواصل مباحثاتها في إسرائيل

واصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مباحثاتها في إسرائيل اليوم الخميس.

والتقت الوزيرة في البداية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوج في القدس صباح اليوم، وفقا لمتحدث.

وكان من المقررأن تلتقي بيربوك أيضا بيني جانتس، الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي.

ويتوقع أن المباحثات تناولت العملية العسكرية التي تخطط إسرائيل لتنفيذها في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وكذلك الوضع الإنساني للسكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وتعتزم بيربوك أيضا لقاء أقارب الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية دعت إلى وقف إطلاق نار جديد، وأوضحت أن ذلك سيفتح نافذة زمنية لتحرير مزيد من الرهائن وتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وناشدت بيربوك أطراف الحرب قبول اقتراح قطر ومصر بوقف إطلاق النار وتحرير مزيد من الرهائن.

وهذه هي الزيارة الخامسة لوزيرة خارجية ألمانيا لإسرائيل منذ بدء الأحداث في السابع من أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن تعود بيربوك مساء اليوم الخميس إلى العاصمة برلين، ولكنها تعتزم قبل ذلك إجراء مقابلة مع قناة "إن 12" بالتليفزيون الإسرائيلي، ومن المقرر إذاعتها في المساء.

ومن المتوقع أن تشارك الوزيرة الألمانية في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن غدا الجمعة، وستكون الحرب في غزة أحد الموضوعات الأساسية به بجانب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

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