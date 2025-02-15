تحدثت الفنانة رانيا منصور، عن تجربتها في فيلم «لأول مرة»، الذي عُرض مؤخرًا بدور السينما، مشيرة إلى أنها تجسد دور زوجة تتعرض للعنف الأسري.

وقالت في تصريحات لبرنامج «معكم منى الشاذلي» عبر شاشة «ON E»، إنها شعرت بأنها تعرف الشخصية بعد قراءة الشخصية، مضيفة: «سمعت عنها وقريبة جدًا، قد تكون صاحبتي أو قريبتي أو جارتي أو أي شخص قريب أعرفه».

وأضافت أن قصة الفيلم ليست جديدة؛ بل هي معروفة وتحدث كثيرا في المجتمع، لافتة أن العديد من النساء المتزوجات يحببن أزواجهن؛ لكنهن يعانين من مشاكل معهم ويضطررن لتجاوز العديد من الأمور للحفاظ على استمرارية الحياة الزوجية.

وأشارت إلى أن الشخصية التي جسدتها تعاني من صراع داخلي، بسبب حبها لزوجها لكنها غير راضية عن تصرفاته، ولا تعرف كيف تتصرف، معقبة: «كانت هناك معاناة حقيقية في فكرة أنها تحبه لكنها غير راضية عن كل تصرفاته، وهذا خلق صراعا داخليا لديها».

وتطرقت إلى التعبير عن وجهة نظرها في قضية الخيانة الزوجية، مؤكدة أن المجتمع يتقبل خيانة الرجل أكثر من خيانة المرأة.

وتابعت: «الموافقة على موضوع الخيانة صعب جدًا، لكن لو واجهت الرجل بالخيانة وكان رد فعله ببجاحة؛ لن أستطيع الاستمرار في هذه العلاقة، لكن لو كان حقيقي ندمان وكانت مجرد لحظة طيش أو ضعف، لأ؛ لأن خراب البيوت ليس سهلا».