بريست يتعادل مع أوكسير في الدوري الفرنسي

تعادل استاد بريست مع ضيفه أوكسير بهدفين لكل فريق مساء يوم الجمعة، ضمن الجولة الـ 22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحسم أوكسير الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله جايتان بيرين في الدقيقة 18، فيما تعادل استاد بريست عند الدقيقة 61 عبر عبدولاي ندياي.

وعاد أوكسير للتسجيل مجددا عند الدقيقة 74 عن طريق جايتان بيري، لكن بريست أدرك التعادل بعدها بـ 5 دقائق عن طريق لودوفيتش أجورك في الدقيقة 79.

ورفع فريق استاد بريست رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، محققا تعادله الثاني في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 10 مباريات، والخسارة في مثلها.

في المقابل، رفع أوكسير رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ 11، محققًا تعادله السابع في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 6 مباريات، والخسارة في 9.