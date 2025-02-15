السفير حسام زكي: الجامعة العربية لم تتأخر أبدا عن دعم الشعب الفلسطيني

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي أن الجامعة لم تتأخر أبدا عن دعم الشعب الفلسطيني وخصوصا أهالي قطاع غزة.

وأوضح زكي في تصريح للشروق أن زيارة وفد الجامعة اليوم إلى رفح تعد مساهمة متواضعة في إطار الجهود الضخمة التي نراها في مراكز الهلال الأحمر المصري، مثمنا جهود مصر لدعم غزة.

وأضاف زكي: "نسعد أننا قادرين على المساعدة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني العظيم، متوجها بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الجهد سواء العاملين في الجامعة العربية أو العاملين في الهلال الأحمر المصري، وذلك من أجل أن تتم عملية التسليم على هذا النحو من التنظيم المتميز.

وأطلق المكتب التنفيذي لوزراء الشئون الاجتماعية العرب والمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب، اليوم السبت، قافلة مساعدات من العريش لغزة لدعم أهالي القطاع، وذلك تنفيذا لقرارات القمة العربية ومجلسي وزراء الصحة والتنمية الاجتماعية العرب، بما في ذلك إيصال الأدوية ومستلزمات طبية والمستشفيات الميدانية وسيارات إسعاف وسيارات وحدات عناية مكثفة.

وتأتي هذه الخطوة من خلال التنسيق مع مصر والدول العربية، لضمان سرعة التدخل في الإطار الصحي والاجتماعي

وترأس السفير حسام زكي وفدا رفيع المستوى من الأمانة العامة في زيارة الى معبر رفح، بتكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وشارك في الوفد السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع شئون فلسطين و الأراضي العربية المحتلة، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية، والوزير المفوض الدكتورة ميساء الهدمي مديرة إدارة الصحة بالجامعة العربية.

وتفقد الوفد الرسمي المكتب التنفيذي لكل من وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب قوافل المساعدات والخدمات الإغاثية لدعم أهالي قطاع غزة، وتضمنت الزيارة أيضا تفقد مخزن الهلال الأحمر المصري الرئيسي للمساعدات الإنسانية، والمخزن الرئيسي للمساعدات الإنسانية، ومن ثم التحرك إلى معبر رفح البري لتفقد قوافل المساعدات، وتفقد الخدمات المقدمة بمعبر رفح البري، والتوجه إلى المخزن الجمركي التابع للهلال الأحمر المصري، وتفقد المخزن الجمركي، وزيارة إلى مستشفى العريش، لتفقد خدمات المستشفى والمصابين.