الإماراتي محمد المازم يطرح أغنية حزينة في عيد الحب

طرح الفنان الإماراتي محمد المازم أغنيته الرومانسية الحزينة "أي عيد؟"، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

في أغنيته "أي عيد؟"، قدم المازم سردًا دراميًا عن الحب المؤلم والذكريات التي تترك جروحًا عميقة. الأغنية من كلمات هتان، وألحان مغروم وتر، وتوزيع موسيقي، مكس وماستر من عمار البني. وقد تم طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، بالإضافة إلى توزيعها وبثها عبر الإذاعات الإماراتية والعربية، حيث لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

وتقول كلمات الأغنية:



**"أي عيد؟ أي حب؟ أي فرحة؟

والف طفل داخلي مانجى من يوم ذبحه.

عيد حب وقال عيد...

آه يا جَرحي الجديد.

لمتى وأيامي تلعب عبثًا وما يهدأ جرحه؟"**